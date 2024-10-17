Было дорого, а станет еще дороже: эксперты прогнозируют скачок цен на отдых на Байкале зимой 2024−2025

«На Байкал, как к себе на дачу», — обычно шутят жители Иркутской области. Некоторые сибиряки летом действительно каждые выходные проводят на берегу Священного озера. Да что говорить — не только летом! И осенью, и зимой. Славное море так и манит. Не останавливают туристов даже цены, а они всегда кусаются. Вот и в преддверии нового сезона, который стартует в декабре и продлится в середине, тоже ожидается очередное повышение, причем сразу на 15−20%. КП-Иркутск выяснила, во сколько обойдется поездка на Байкал предстоящей зимой.
— Малое Море и остров Ольхон традиционно лидируют в рейтинге популярности среди туристов, — рассказывает КП-Иркутск Вадим Копылов, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор туркомпании. — Пик сезона приходится на середину февраля — март, в это время найти свободные номера в гостиницах на турбазах Байкала очень проблематично. Еще один подъем — Новый год, когда забронировать номер уже практически нереально.
Причем речь идет о том, что вакантных комнат и домиков в наличии нет в данный момент, они забронированы! Некий фонд остался только на декабрь, конец января, начало февраля и последние недели марта. Впрочем, выбор вполне себе приличный. Тем более, что цены в это время, когда наплыва путешественников нет, должны быть более привлекательными. А каковы они? Для любителей сэкономить отлично подойдут недорогие мини-отели и небольшие базы отдыха. Пять ночей в свободные даты на Ольхоне или Малом море, которые выпадают не на «горячие» даты сезона, то есть на Новый год и каникулы, на двоих стоят от 25 до 31 тыс. руб. за номер. Еще дешевле обойдется отдых, если проводить в менее популярных местах, например, в поселке Бугульдейка. Здесь пять ночей на двоих туристов в гостевом доме обойдутся примерно в 18 тыс. руб.
Солидно! И это еще хорошо, если выбранный вами вариант включает хотя бы завтрак. Если нет, на питание тоже придется потратиться. Обед в кафе в среднем обойдутся 1−2 тыс. руб. с человека. Например, жареха с телятиной — 1300 ₽, солянка — 850, и даже чай 650 рублей.
— Питание в кафе и ресторанах тоже стало дороже, — отмечает Вадим Копылов. — Цены выросли примерно на 20%. Дело в инфляции, которая тоже выросла.
Дешевле привезти продукты с собой и самим готовить. Тем более, чаще всего домики и комнаты оборудованы плитой, чайником, посудой.
А как же развлечения? Взять в прокат коньки на весь день, чтобы покататься на льду озера, — тысяча рублей на одного туриста. Четырехчасовая экскурсия на юг или север Ольхона — 5−6 тыс. руб. с человека. Путешествие на буханке — от 2500 ₽, прогулка на внедорожнике от трех тысяч рублей.
— Каждый год туроператоры придумывают для гостей новые виды развлечений. В предстоящем зимнем сезоне предполагаем будут пользоваться популярность ледовые лагеря и рестораны.
Что за новинка? В интернете уже полно предложений. Хотите на арктическую базу на Байкале? Туристам предлагают провести время в теплых модулях (температура внутри +23 градуса), установленных прямо на льду озера. В шатрах можно насладиться блюдами сибирской кухни, посетить различные фотозоны, поиграть в ледовый гольф и боулинг, покататься на финских санях.
Так, провести в ледовом лагере три часа днем стоит около 7 тыс. руб. Ровно это количество времени, но уже вечером — около 9 тыс. руб. Еще путешественникам предлагают переночевать в комфортном шатре. Ночная программа стоимостью 29 тыс. руб., включает в себя встречи заката и рассвета, дегустации, ужин, кулинарный мастер-класс, экскурсию по станции. Отбой в 23:00 под звуки ударного музыкального инструмента, ханга.
— Несмотря на рост цен, прогнозируем увеличение турпотока. Если говорить о заграничных туристах, то ожидаем гостей из Таиланда, Тайваня и южных районов Китая, — говорит Вадим Копылов.
КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
«Портрет туриста».
— Что касается портрета среднестатистического туриста в Иркутской области — это житель России в возрасте старше 25 лет, который путешествует с семьей, приехал на Байкал в первый раз и за отпуск планирует побывать в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне. Чаще всего мы фиксируем поток из таких городов как: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург. В прошлом году Приангарье посетили 1,7 млн человек.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Средний чек в ресторане при гостинице — 2,5 тыс. руб. на одного человека.
Горячее: Куриный шницель с картофельным пюре — 1,2 тыс. руб.
Салат: Цезарь — 600 ₽
Чай черный с облепихой один литр — 400 ₽
Кофе 250 мл — 350 ₽
КСТАТИ.
Причиной роста цен служит вовсе не ажиотаж на отдых. Дело в обеспечении быта на острове и логистике. Вода — привозная, продукты тоже доставляются «с большой земли». Даже мусор гостиницы и турбазы вывозят с острова сами. Отсюда и такие цены. Кроме того, ориентируются, во многом, на гостей из Москвы, а их здесь немало — едут в поисках уединения с природой. И раскошелиться они готовы.