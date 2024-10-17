Было дорого, а станет еще дороже: эксперты прогнозируют скачок цен на отдых на Байкале зимой 2024−2025

Причем речь идет о том, что вакантных комнат и домиков в наличии нет в данный момент, они забронированы! Некий фонд остался только на декабрь, конец января, начало февраля и последние недели марта. Впрочем, выбор вполне себе приличный. Тем более, что цены в это время, когда наплыва путешественников нет, должны быть более привлекательными. А каковы они? Для любителей сэкономить отлично подойдут недорогие мини-отели и небольшие базы отдыха. Пять ночей в свободные даты на Ольхоне или Малом море, которые выпадают не на «горячие» даты сезона, то есть на Новый год и каникулы, на двоих стоят от 25 до 31 тыс. руб. за номер. Еще дешевле обойдется отдых, если проводить в менее популярных местах, например, в поселке Бугульдейка. Здесь пять ночей на двоих туристов в гостевом доме обойдутся примерно в 18 тыс. руб.