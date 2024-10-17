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Пропавшего мужчину нашли убитым в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области 16 октября было найдено тело 26-летнего мужчины, пропавшего 10 октября. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: pixabay.com

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 16 октября на окраине села Шалкар Карасайского района с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 26-летнего мужчины, без вести пропавшего 10 октября.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка по «горячим следам» был установлен, задержан и водворен в ИВС 22-летний подозреваемый.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.

В областном департаменте полиции добавили, что расследование находится на контроле руководства.