Пропавшего мужчину нашли убитым в Алматинской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 16 октября на окраине села Шалкар Карасайского района с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 26-летнего мужчины, без вести пропавшего 10 октября.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка по «горячим следам» был установлен, задержан и водворен в ИВС 22-летний подозреваемый.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.
В областном департаменте полиции добавили, что расследование находится на контроле руководства.