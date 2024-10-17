Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова

«Я хотел тебе сказать уже давно, но все ждал, когда смогу это сделать, глядя в глаза, при личной встрече… Пока такой возможности нет, я обращаюсь здесь сегодня вынужденно. Первое, что я хотел сказать, попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть… Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — говорится в обращении к Кадырову.