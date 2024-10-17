Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова

«Я хотел тебе сказать уже давно, но все ждал, когда смогу это сделать, глядя в глаза, при личной встрече… Пока такой возможности нет, я обращаюсь здесь сегодня вынужденно. Первое, что я хотел сказать, попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть… Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — говорится в обращении к Кадырову.
После этого, назвав главу Чечни дорогим старшим братом, Арашуков просит оказать помощь его семье «в сложившейся ситуации». «Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет… Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя», — сказано в посте.
Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых по обвинению в организации двух убийств, организации и участии в преступном сообществе, Рауля Арашукова — также в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Апелляционная жалоба на приговор была отклонена в сентябре 2023 года, а на 23 октября в Верховном суде намечено рассмотрение кассации.
Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. В рамках следствия были арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих его семье, изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.
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