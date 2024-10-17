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В Иглинском районе Башкирии насмерть разбился водитель грузовой ГАЗели

На трассе в Башкирии погиб 43-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии на трассе М-5 произошла смертельная авария. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, накануне, 16 октября, погиб 43-летний мужчина.

Водитель грузовой ГАЗели не справился с управлением и на 1506 км трассы вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Мужчина получил смертельные травмы, прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть.

По факту случившегося начато разбирательство.

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