На Урале осудили вымогателей, принесших жертве гроб с головой свиньи

Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей на стене в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем. Тогда преступники поменяли план и приобрели отрубленную свиную голову. Они воткнули нож в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в похоронный гроб. Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд злоумышленники разбили стекло и были замечены жителями дома, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией.