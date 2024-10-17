Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские разыскивают омичей, укравших банковскую карточку у пенсионера

Пожилой омич заметил пропажу только тогда, когда с карты пропали деньги.

Источник: Комсомольская правда

К полицейским с заявлением о краже денег обратился 73-летний пенсионер, проживающий в Центральном округе. Правоохранителям пожилой омич сообщил, что неизвестные похитили с его карты 15 тыс. рублей.

Как выяснилось, пенсионер потерял карту и обнаружил это только тогда, когда с его карты начали списывать деньги. Злоумышленники закупались в магазинах на 15 тыс. рублей.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и заметили граждан, которые расплачивались картой потерпевшего.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых, просят звонить по телефонам: 79−37−02 и 8−908−117−73−91.