Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик загорелся на улице Олега Кошевого в Иркутске

Дым от огня было видно даже в центре города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске, днем, 17 октября загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили КП- Иркутск в пресс-службе МЧС региона, пожар произошел по улице Олега Кошевого. Пламя уничтожило некоторые сгораемые части машины.

— Шесть пожарных и две единицы техники МЧС России потушили пожар, — поделились в ведомстве.

Сейчас причину появления огня узнают дознаватели. По кадрам видео опубликованного, МЧС также видно, что середина авто больше всего пострадала от пламени.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске проверили документы более сотни мигрантов. Четыре из них были выдворены с территории России за нарушение законодательства.