Грузовик загорелся на улице Олега Кошевого в Иркутске

В Иркутске, днем, 17 октября загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили КП- Иркутск в пресс-службе МЧС региона, пожар произошел по улице Олега Кошевого. Пламя уничтожило некоторые сгораемые части машины.
— Шесть пожарных и две единицы техники МЧС России потушили пожар, — поделились в ведомстве.
Сейчас причину появления огня узнают дознаватели. По кадрам видео опубликованного, МЧС также видно, что середина авто больше всего пострадала от пламени.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске проверили документы более сотни мигрантов. Четыре из них были выдворены с территории России за нарушение законодательства.