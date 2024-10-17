«Просто сделала замечание»: молодой омич жестоко расправился со своей бабушкой за просьбу сделать музыку потише

В Омской области полицейские обнаружили тело пенсионерки в доме на улице Центральной в деревне Холдеевка. Выяснилось, что к убийству пожилой омички причастен ее внук.
По материалам следствия, ночью 16 октября 69-летняя сельчанка попросила внука убавить громкость музыки. В ответ на это 18-летний омич зверски избил бабушку, но не остановился на этом — после он ударил ее несколько раз ножом. Пожилая омичка скончалась на месте.
Тело женщины на следующее утро нашел родственник потерпевшей, который и обратился в полицию.
На молодого омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Следователи обратится в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу. В ведомстве продолжают устанавливать все детали и обстоятельства совершенного преступления.