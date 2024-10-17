«Просто сделала замечание»: молодой омич жестоко расправился со своей бабушкой за просьбу сделать музыку потише

По материалам следствия, ночью 16 октября 69-летняя сельчанка попросила внука убавить громкость музыки. В ответ на это 18-летний омич зверски избил бабушку, но не остановился на этом — после он ударил ее несколько раз ножом. Пожилая омичка скончалась на месте.