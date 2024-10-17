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Танкисты ВС России рассказали о работе на покровском направлении в зоне СВО

Танкисты группировки войск «Центр» рассказали 17 октября о своей работе на покровском направлении в зоне спецоперации. Боец Виталий Березкин сообщил, что работы действительно много. Бывало и так, что выпускали больше сотни снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: Известия

«Работы было валом, выпускали сотни и сотни снарядов. Я думаю, они ничего не успевали. Гнали их просто вперед как стадо баранов, а там, где они успевали застревать, просто разбирали их», — уточнил он.

Оператор-наводчик Александр Стрепунин, в свою очередь, дополнил, что самое главное в работе — это незаметно выйти на позицию, успешно выполнить задачу, а после суметь также незаметно уйти.

«Самое главное — зайти незаметно, отработать хорошо и уйти незаметно. Ну экстремально, конечно, каждый выход экстремальный», — сообщил он.

А для защиты от украинских дронов бойцы сами модернизировали танк, установив на него тройную защиту, отметил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Еще одно нововведение от наших танкистов — тройная защита, сетка сверху мягкая, чтобы дрон запутался, если не запутался — пролетел, внутри жесткий каркас, после еще одна сетка», — подытожил он.

16 октября экипаж танка Т-80БВМ восточной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил два бронетранспортера (БТР) MaxxPro производства США в бою за освобождение поселка на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Минобороны публиковало кадры объективного контроля.

До этого, 14 октября, Минобороны рассказало, что экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.