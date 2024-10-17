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В Башкирии толпа подростков избила двух школьников

Толпа подростков из Башкирии избили 14-летних школьников.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске 14-летние школьники стали жертвами нападения толпы ровесников. На них напали шестеро восьмиклассников и жестоко избили.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений». Сейчас следователи устанавливают всю картину случившегося.

По информации телеграм-каналов, конфликт произошел из-за девочки-подростка, парень которой был среди нападавших.

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