В Башкирии толпа подростков избила двух школьников

В Благовещенске 14-летние школьники стали жертвами нападения толпы ровесников. На них напали шестеро восьмиклассников и жестоко избили.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений». Сейчас следователи устанавливают всю картину случившегося.
По информации телеграм-каналов, конфликт произошел из-за девочки-подростка, парень которой был среди нападавших.
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