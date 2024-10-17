Дома с хрустальными люстрами оказались самостроем: Полиция зачистила цыганскую деревню под Петербургом после нападения на сотрудников ДПС

Вот уже несколько дней к жителям села Верхние Осельки Всеволожского района приковано особое внимание. А все началось 14 октября, когда сотрудники ДПС остановили Lada для обычной проверки документов. Однако как только один из них приблизился к легковушке, она резко тронулось и скрылась. Стражи правопорядка пустились в погоню, которая закончилась уже через несколько минут у частного дома. Шофер выскочил из машины и затерялся в толпе из 50 цыган во дворе. Последние очень эмоционально встретили правоохранителей — они начали их толкать и хватать за форму.
Но уже 16 октября 19-летнего лихача разыскали. Молодой мужчина пояснил, что хотел избежать общения из-за того, что у него нет прав. Однако агрессивный прием и нападение на правоохранителей стали поводом для масштабного рейда в цыганском таборе, который крепко обосновался там десятки лет назад. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Утром 17 октября 100 полицейских провели обыски в домах представителей кочевого народа. В результате несколько десятков мужчин, включая барона, посадили в автобусы и привезли в отдел, чтобы проверить их на причастность к преступлениям и административным правонарушениям. У всех сняли отпечатки пальцев и взяли тест ДНК, а также провели анализ на употребление наркотиков, — рассказали в ведомстве.
До этого стражи правопорядка обратили внимание на подозрительные машины. Их владельцев заподозрили в подделке номерных агрегатов. К слову, одна из авто принадлежит цыганскому барону. На время проверки 13 легковушек отправили на специализированную стоянку.
Еще против шестерых цыган составили административные протоколы за различные нарушения правил безопасности дорожного движения. Одному из них не повезло больше остальных — во время рейда его пьяным заметили за рулем, поэтому теперь мужчине может грозить уголовное дело.
Кроме того, полицейские увидели, что большинство частных домов в цыганской деревне — самострой и нигде не зарегистрированы. Информацию об этом передали в компетентные органы.