Дома с хрустальными люстрами оказались самостроем: Полиция зачистила цыганскую деревню под Петербургом после нападения на сотрудников ДПС

Вот уже несколько дней к жителям села Верхние Осельки Всеволожского района приковано особое внимание. А все началось 14 октября, когда сотрудники ДПС остановили Lada для обычной проверки документов. Однако как только один из них приблизился к легковушке, она резко тронулось и скрылась. Стражи правопорядка пустились в погоню, которая закончилась уже через несколько минут у частного дома. Шофер выскочил из машины и затерялся в толпе из 50 цыган во дворе. Последние очень эмоционально встретили правоохранителей — они начали их толкать и хватать за форму.