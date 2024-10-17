Геленджикская полиция пресекла деятельность наркопритона

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что женщина предоставляла своё жильё наркоманам для употребления запрещённых веществ. Из материалов дела следует, что из дома изъяли предметы, используемые для употребления наркотических средств, на которых нашли следы производного N- метилэфедрона.