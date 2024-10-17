Геленджикская полиция пресекла деятельность наркопритона

Она подозревается в содержании наркопритона.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что женщина предоставляла своё жильё наркоманам для употребления запрещённых веществ. Из материалов дела следует, что из дома изъяли предметы, используемые для употребления наркотических средств, на которых нашли следы производного N- метилэфедрона.
По данным ведомства, полиция нашла двух местных жителей, посещавших притон. Их привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ.
В отношении женщины возбудили дело по статье 232 УК РФ. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.