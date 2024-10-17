Воронежца заподозрили в госизмене и диверсии

По предварительным данным, горожанин общался в мессенджере Telegram с представителями одного из украинских военизированных объединений. По заданию «куратора», он передал им координаты российской волонтерской организации, «осуществляющей деятельность в рамках СВО», достал из тайника и распространил «антироссийские листовки», а также поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД (филиал РЖД, в частности обслуживает железные дороги в Воронежской области).