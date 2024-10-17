Воронежца заподозрили в госизмене и диверсии

Об этом сообщили в региональном УФСБ.
По предварительным данным, горожанин общался в мессенджере Telegram с представителями одного из украинских военизированных объединений. По заданию «куратора», он передал им координаты российской волонтерской организации, «осуществляющей деятельность в рамках СВО», достал из тайника и распространил «антироссийские листовки», а также поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД (филиал РЖД, в частности обслуживает железные дороги в Воронежской области).
Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
В начале октября суд в Белгороде приговорил россиянина к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену.