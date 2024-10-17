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Воронежца заподозрили в госизмене и диверсии

Следственный отдел воронежского УФСБ завел на жителя облцентра 2005 года рождения уголовное дело о госизмене в форме оказания иной помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и диверсии путем поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ (ч. 1 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По предварительным данным, горожанин общался в мессенджере Telegram с представителями одного из украинских военизированных объединений. По заданию «куратора», он передал им координаты российской волонтерской организации, «осуществляющей деятельность в рамках СВО», достал из тайника и распространил «антироссийские листовки», а также поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД (филиал РЖД, в частности обслуживает железные дороги в Воронежской области).

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

В начале октября суд в Белгороде приговорил россиянина к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену.

ФСБ