Рябков назвал условие диалога по стратстабильности с США

«Любые перспективы диалога по стратегической стабильности и вопросам, связанным с тем, что может быть после ожидаемого в 2026 году истечения срока действия ДСНВ, любые рассуждения даже, абстрактные, на эту тему, возможны только после того, как мы увидим реальное изменение к лучшему в американской линии, в американских действиях. Когда мы увидим, что начинается практический отказ от пронизывающей всю американскую внешнюю политику на сегодня антироссийской одержимости», — сказал он журналистам.
«Сама по себе формулировка американской позиции не новая, но неприемлемость этой линии для нас связана с тем, что “без предварительных условий” означает в американском подходе абстрагируясь от всего того, что происходит в мире, в том числе в российско-американских отношениях, в связи с СВО и так далее», — указал дипломат.
Страна, которая собирается добиться нанесения России стратегического поражения, параллельно хочет в сфере стратегических же вооружений вести переговоры, отметил он.
«Одно с другим не монтируется, не вяжется, одно другое отрицает», — добавил Рябков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.