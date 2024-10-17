Рябков назвал условие диалога по стратстабильности с США

«Любые перспективы диалога по стратегической стабильности и вопросам, связанным с тем, что может быть после ожидаемого в 2026 году истечения срока действия ДСНВ, любые рассуждения даже, абстрактные, на эту тему, возможны только после того, как мы увидим реальное изменение к лучшему в американской линии, в американских действиях. Когда мы увидим, что начинается практический отказ от пронизывающей всю американскую внешнюю политику на сегодня антироссийской одержимости», — сказал он журналистам.