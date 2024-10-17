По факту причинения побоев школьникам в Башкирии Следком возбудил дело

В Благовещенске по факту причинения побоев двум 14-летним школьниками следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».
Как ранее сообщали в МВД, в полицию обратились родители пострадавших подростков. Оба пострадавших получили телесные повреждения. Конфликт возник из-за переписки в мессенджере.
«Организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, оценки тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетним и дачи правой оценки действиям нападавших», — прокомментировали в Следственном комитете.