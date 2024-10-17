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Трое жителей Перми украли 100 велосипедов

Свердловский районный суд вынес приговор в отношении троих жителей Перми, которые украли 100 велосипедов на сумму свыше миллиона рублей.

Соучастники (мужчина и две женщины) признаны виновными в совершении преступления «Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, с причинением значительного ущерба». Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Воры похищали велосипеды из подъездов многоквартирных домов и с городских парковок с июля 2022 года по май 2023 года. Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастницам — пять лет одной и четыре года второй, с отбыванием в колонии-поселении, а также штрафов в 15 000 рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.