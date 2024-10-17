Трое жителей Перми украли 100 велосипедов

Воры похищали велосипеды из подъездов многоквартирных домов и с городских парковок с июля 2022 года по май 2023 года. Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастницам — пять лет одной и четыре года второй, с отбыванием в колонии-поселении, а также штрафов в 15 000 рублей.