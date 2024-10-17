В Ростовской области у мужчины нашли порядка три кг синтетических наркотиков

В Чертковском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» полицейские задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в перевозке порядка трех килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в главке ведомства.
По данным правоохранителей, за рулем машины был житель Волгоградской области. Под задним сиденьем его автомобиля полицейские нашли три пакета, в которых было 2,7 кг синтетических наркотиков.
Мужчина рассказал, что по заданию куратора он купил наркотики в Москве. Потом повез их в Ростовскую область, где собирался распространять через «закладки».
Сейчас задержанный находится под стражей. По статье 228.1 УК России ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, что месяц назад в Ростовской области полицейские также на трассе задержали мужчину, перевозившего три килограмма наркотиков.