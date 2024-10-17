Самолёт до Перми экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за болезни пассажира

Болезнь одного из пассажиров самолёта, следующего в Перми, стала причиной экстренной посадки в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Как рассказывает канал, происшествие случилось 17 октября. Около 6:36 по московскому времени самолёт Калининград — Пермь сообщил об ухудшении состояния одного из пассажиров. В этот момент рейс пролетал в Ленинградской области.
Командир воздушного судна ERJ-190−100LR принял решение посадить самолёт в Санкт-Петербурге и проследовать на запасной аэродром аэропорта Пулково. Рейс авиакомпании «Икар» с пятью членами экипажа и 108 пассажирами приземлился без происшествий.
По данным ТАСС, после посадки самолёта сотрудники аэропорта оказали пассажиру необходимую помощь. После этого он был госпитализирован в одну из больниц города, а воздушное судно продолжило свой рейс.