Подписку о невыезде назначили бывшему чиновнику из Новочеркасска

Ранее в СУ СК России по Ростовской области рассказали о разбирательствах после махинации с муниципальным участком земли. Территория площадью более 2 тысяч кв. метров была передана физлицу без торгов и по заниженной цене. В итоге городской администрации был нанесен ущерб.