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Подписку о невыезде назначили бывшему чиновнику из Новочеркасска

В Новочеркасске подозреваемому в махинации с землей назначили подписку о невыезде.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему чиновнику из Новочеркасска, подозреваемому в злоупотреблении полномочиями, назначили подписку о невыезде. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Следователь назначил подписку о невыезде, — сказал собеседник агентства.

Предварительно, под подозрением оказался экс-начальник городского комитета по управлению муниципальным имуществом.

Ранее в СУ СК России по Ростовской области рассказали о разбирательствах после махинации с муниципальным участком земли. Территория площадью более 2 тысяч кв. метров была передана физлицу без торгов и по заниженной цене. В итоге городской администрации был нанесен ущерб.