Подписку о невыезде назначили бывшему чиновнику из Новочеркасска

Бывшему чиновнику из Новочеркасска, подозреваемому в злоупотреблении полномочиями, назначили подписку о невыезде. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
— Следователь назначил подписку о невыезде, — сказал собеседник агентства.
Предварительно, под подозрением оказался экс-начальник городского комитета по управлению муниципальным имуществом.
Ранее в СУ СК России по Ростовской области рассказали о разбирательствах после махинации с муниципальным участком земли. Территория площадью более 2 тысяч кв. метров была передана физлицу без торгов и по заниженной цене. В итоге городской администрации был нанесен ущерб.