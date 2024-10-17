В Омске задержали администратора проукраинских Telegram-каналов

«Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. По адресу проживания задержанного проведены следственные действия. Изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе.