В Омске задержали администратора проукраинских Telegram-каналов

ОМСК, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали 18-летнего жителя Омска, который занимался администрированием проукраинских Telegram-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Молодого человека подозревают в госизмене. По данным силовиков, омич публично призывал к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан России, а также занимался сбором денежных средств для финансирования вооруженных сил Украины.
«Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. По адресу проживания задержанного проведены следственные действия. Изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена». Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.