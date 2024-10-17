СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

«Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США… Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — сообщили в ведомстве.
Американец заочно подозревается в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений.
По данным следствия, Ребар принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что он и другие наемники, будучи вооруженными, используя взрывные устройства и военную технику, в начале сентября незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область.
«После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», — добавили в ГВСУ СК России.