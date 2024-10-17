СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

«Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США… Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — сообщили в ведомстве.