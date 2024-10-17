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В Новосибирске на площади Карла Маркса вспыхнул трамвай № 15

На место прибыли спасатели.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска на площади Карла Маркса загорелся трамвай, курсирующий по маршруту № 15.

— На момент прибытия пожарных с крыши трамвая шел дым, — сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было оперативно ликвидировано. Специалистам хватило огнетушителей, чтобы справиться с задачей. Огонь успел повредить электропровода транспорта на площади всего лишь 0,1 квадратный метр.

Причины ЧП на данный момент устанавливаются. Самое главное, что оно обошлось без пострадавших. Трамвай двигался без пассажиров, водителю также удалось избежать травм.

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