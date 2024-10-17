В Петербурге блогеру Поднебесному продлили срок заключения в СИЗО

Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как «недобровольное, вынужденное воздержание»). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.