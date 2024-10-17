В Петербурге блогеру Поднебесному продлили срок заключения в СИЗО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Блогеру из Нижнего Новгорода Алексею Поднебесному продлили на месяц срок заключения в СИЗО в Петербурге, хотя девушка, которая проходит потерпевшей по делу о педофилии, просила выпустить его на свободу, сообщает объединенная пресс-службам судов города.
«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Поднебесного. Суд всех выслушал и постановил продлить стражу по 18.11.2024», — сообщает объединенная пресс-служба.
Блогер был заключен в СИЗО в августе по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134, ч.1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
В пресс-службе добавили, что Поднебесный в суд доставлен не был, поскольку находится в Городской психиатрической больнице № 6 на экспертизе. Его защитник против продления меры пресечения в виде заключения под стражу возражал, просил домашний арест или запрет определенных действий.
«Явившиеся по собственной инициативе в процесс несовершеннолетняя потерпевшая и ее законный представитель просили суд изменить Поднебесному меру на не связанную с заключением под стражу», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, 2 августа фигурант в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на улице Тележной вступил с ней же в половую связь.
В пресс-службе судов добавили, что Поднебесный вину признал, просил отправить его под домашний арест. С просьбой проверить 46-летнего блогера Поднебесного из-за его видео с 15-летней школьницей в СК РФ ранее обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как «недобровольное, вынужденное воздержание»). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.