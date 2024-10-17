Машина перевернулась 3 раза: появилось видео с места страшного ДТП под Воронежем

В Новоусманском районе автомобиль Chery A13 под управлением 20-летней жительницы Липецкой области съехал на обочину и врезался в столб. Девушку доставили в больницу с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 17 октября.
Очевидцы произошедшего также рассказали, что после того, как автомобиль снес столб, он еще три раза перевернулся и вылетел в кювет. Водитель — в тяжелом состоянии. В социальных сетях опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что извлекать пострадавшую девушку из машины пришлось спасателям.
ДТП случилось накануне в 21:00 на 20 км автодороги М-4 «Дон» — Малая Приваловка — граница Липецкой области. Автомобиль двигался в направлении села Малая Приваловка. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео столкновения грузовой «Газели» и фуры Scania в Грибановском районе. В результате ДТП 19-летний воронежец, сидевший за рулем «Газели», погиб на месте, а его пассажир, личность которого сейчас устанавливается, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.