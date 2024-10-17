Машина перевернулась 3 раза: появилось видео с места страшного ДТП под Воронежем

Очевидцы произошедшего также рассказали, что после того, как автомобиль снес столб, он еще три раза перевернулся и вылетел в кювет. Водитель — в тяжелом состоянии. В социальных сетях опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что извлекать пострадавшую девушку из машины пришлось спасателям.