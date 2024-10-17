В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание

«В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом», — говорится в сообщении.