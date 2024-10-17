В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание

ОМСК, 17 окт — РИА Новости. Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Преступление произошло в деревне Холдеевка Омского района. В доме на улице Центральная местный житель обнаружил труп своей пожилой родственницы.
«В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, от полученных травм пенсионерка скончалась. Ее внук уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заключили в региональном СК.