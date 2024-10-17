91-летнию пенсионерку, получившую сильные ожоги из-за готовки, спасли в Петербурге

В Петербурге спасли 91-летнюю женщину, которая получила сильные ожоги во время приготовления пищи. Инцидент, который привел пенсионерку на больничную койку, произошел в конце августа. Тогда у горожанки от огня плиты загорелся рукав халата. Ее доставили в НИИ Скорой Помощи имени Джанелидзе, где ей диагностировали ожоги семи процентов поверхности тела. Поражение оказалось глубоким — пострадала не только кожа, но глубоко лежащие ткани. Такая травма могла привести к смерти.