Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

«На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», — говорится в сообщении.
Синвару 61 год. Он возглавил политбюро ХАМАС 6 августа, до этого руководил военным крылом организации. Он сменил на этом посту Исмаила Ханию, который погиб в июле в Тегеране в результате ракетного удара Израиля.
Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда они выпустили по еврейскому государству около 2 тыс. ракет, убили порядка 1,2 тыс. и взяли в заложники около 250 гражданских лиц. Власти Израиля называли целями операции освобождение всех заложников и ликвидация ХАМАС.