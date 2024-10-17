Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда они выпустили по еврейскому государству около 2 тыс. ракет, убили порядка 1,2 тыс. и взяли в заложники около 250 гражданских лиц. Власти Израиля называли целями операции освобождение всех заложников и ликвидация ХАМАС.