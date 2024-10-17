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Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех боевиков в секторе Газа, одним из них может быть лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Источник: Reuters

«На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», — говорится в сообщении.

Синвару 61 год. Он возглавил политбюро ХАМАС 6 августа, до этого руководил военным крылом организации. Он сменил на этом посту Исмаила Ханию, который погиб в июле в Тегеране в результате ракетного удара Израиля.

Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда они выпустили по еврейскому государству около 2 тыс. ракет, убили порядка 1,2 тыс. и взяли в заложники около 250 гражданских лиц. Власти Израиля называли целями операции освобождение всех заложников и ликвидация ХАМАС.