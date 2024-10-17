Зла не держу: в Башкирии вышел на свободу убивший педофила Владимир Санкин

Напомним, резонансная история прогремела в Уфе 30 января 2020 года. По словам Владимира, он освободил двоих мальчиков, которых удерживал в квартире 54-летний мужчина. Оказалось, что тот ранее был судим за педофилию. Санкин решил разобраться с обидчиком мальчиков и избил его штакетником — удары наносились по голову и другим частям тела. От тяжелых травм мужчина умер.