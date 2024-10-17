Зла не держу: в Башкирии вышел на свободу убивший педофила Владимир Санкин

Владимир Санкин, убивший в Уфе педофила, вышел на свободу. Мужчину освободили из ИК-13 по УДО за хорошее поведение.
Как сообщает ТГ-канал «Честный репортаж», сейчас Владимир едет домой, к жене. В беседе с журналистами он признался, что зла на судью он не держит и благодарит всех за поддержку.
Напомним, резонансная история прогремела в Уфе 30 января 2020 года. По словам Владимира, он освободил двоих мальчиков, которых удерживал в квартире 54-летний мужчина. Оказалось, что тот ранее был судим за педофилию. Санкин решил разобраться с обидчиком мальчиков и избил его штакетником — удары наносились по голову и другим частям тела. От тяжелых травм мужчина умер.
Санкин был признан виновным и был приговорен к шести годам тюрьмы.
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