Суд взыскал с бывшего вице-мэра Воронежа Марины Плиевой 15 млн рублей

Ранее надзорное ведомство проводило проверку. Выяснилось, что в период муниципальной службы Плиева занималась предпринимательской деятельностью, что делать было запрещено. В 2005 году она подготовила документы от имени близкого родственника и подала их в налоговую для регистрации юрлица. На деле же руководила фирмой сама.