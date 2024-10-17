Суд взыскал с бывшего вице-мэра Воронежа Марины Плиевой 15 млн рублей

Центральный райсуд удовлетворил иск прокурора Воронежа к бывшему вице-мэру — полномочному представителю главы городского округа в горДуме Марине Плиевой о взыскании 15 млн рублей. Их законность получения так и не была подтверждена. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 17 октября.
Ранее надзорное ведомство проводило проверку. Выяснилось, что в период муниципальной службы Плиева занималась предпринимательской деятельностью, что делать было запрещено. В 2005 году она подготовила документы от имени близкого родственника и подала их в налоговую для регистрации юрлица. На деле же руководила фирмой сама.
Позже долю в уставном капитале чиновница переоформила на мать, а сама продолжила управлять организацией. В августе 2021 года фирму она продала за 15 млн рублей.
— Бывший вице-мэр систематически не отражала в декларациях сведения об участии в коммерческой организации, тем самым избегая проведения контрольных мероприятий, предусмотренных антикоррупционным законодательством, — пояснили в облпрокуратуре.
Уголовное дело в отношении нее по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) было прекращено по нереабилитирующим основаниям.