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Вся дорога в батонах и булках: Две фуры столкнулись на обходе Нижнего Новгорода

Фуру с хлебом разворотило в ДТП на трассе под Нижним Новгородом.

Источник: ОПДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Две фуры столкнулись в Кстовском районе Нижегородской области утром 17 октября. По данным региональной Госавтоинспекции, около 9:40 на 44-м километре обхода Нижнего Новгорода у большегруза «Шакман» взорвалось правое переднее колесо. Машину повело в бок. 36-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Dongfeng, припаркованным на обочине. В кабине второй фуры в этот момент находился водитель. Оба участника ДТП были доставлены в Кстовскую районную больницу с травмами.

В результате аварии оба транспортных средства повреждены. У второй фуры от удара разнесло полуприцеп с грузом, на проезжую часть высыпались хлебобулочные изделия.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе в результате ДТП опрокинулся грузовик с пивом.