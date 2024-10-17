Вся дорога в батонах и булках: Две фуры столкнулись на обходе Нижнего Новгорода

Две фуры столкнулись в Кстовском районе Нижегородской области утром 17 октября. По данным региональной Госавтоинспекции, около 9:40 на 44-м километре обхода Нижнего Новгорода у большегруза «Шакман» взорвалось правое переднее колесо. Машину повело в бок. 36-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Dongfeng, припаркованным на обочине. В кабине второй фуры в этот момент находился водитель. Оба участника ДТП были доставлены в Кстовскую районную больницу с травмами.