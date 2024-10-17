В Уфе 29-летний строитель сорвался в шахту и погиб

Установлено, что строитель вместе со своим коллегой убирали в день трагедии мусор на пятом этаже. В какой-то момент работник провалился в шахту, а его тело было найдено позже без признаков жизни. Республиканская гострудинспекция провела расследование и выяснило, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ и нарушение техники безопасности.