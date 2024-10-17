В Уфе 29-летний строитель сорвался в шахту и погиб

Стали известны итоги расследования гибели 29-летнего работника ООО «Араз» в Уфе. Молодой человек сорвался в вентиляционную шахту в строящемся реабилитационном центре на Авроры.
Установлено, что строитель вместе со своим коллегой убирали в день трагедии мусор на пятом этаже. В какой-то момент работник провалился в шахту, а его тело было найдено позже без признаков жизни. Республиканская гострудинспекция провела расследование и выяснило, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ и нарушение техники безопасности.
— Погибший штукатур был допущен к работе без инструктажей, обучения и стажировки на рабочем месте, — говорится в расследовании надзорного органа.
Материалы расследования переданы в следственные органы.