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Глава СК вернулся к делу об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области

Глава СК повторно ознакомится с делом о гибели 17-летней девушки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Повторный доклад по делу о гибели 17-летней девушки в Ростовской области потребовал глава федерального Следкома Александр Бастрыкин. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Уголовное дело расследуется. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в СК.

Как выяснилось, Александр Бастрыкин снова взял следствие на контроль после обращения бабушки погибшей девушки. Женщина заявила, что не согласна с данными расследования, а также опасается, что подозреваемый может избежать наказания.

По данным Следкома, преступление произошло в Цимлянском районе в апреле 2024 года. Предварительно, один из мужчин выстелил в автомобиль с 17-летней девушкой и ее 18-летним другом. Парень выжил, а пострадавшая умерла в больнице. Более детально о случившемся рассказывали ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону».