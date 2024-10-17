Глава СК вернулся к делу об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области

Повторный доклад по делу о гибели 17-летней девушки в Ростовской области потребовал глава федерального Следкома Александр Бастрыкин. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— Уголовное дело расследуется. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в СК.
Как выяснилось, Александр Бастрыкин снова взял следствие на контроль после обращения бабушки погибшей девушки. Женщина заявила, что не согласна с данными расследования, а также опасается, что подозреваемый может избежать наказания.
По данным Следкома, преступление произошло в Цимлянском районе в апреле 2024 года. Предварительно, один из мужчин выстелил в автомобиль с 17-летней девушкой и ее 18-летним другом. Парень выжил, а пострадавшая умерла в больнице. Более детально о случившемся рассказывали ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону».