Глава СК вернулся к делу об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области

По данным Следкома, преступление произошло в Цимлянском районе в апреле 2024 года. Предварительно, один из мужчин выстелил в автомобиль с 17-летней девушкой и ее 18-летним другом. Парень выжил, а пострадавшая умерла в больнице. Более детально о случившемся рассказывали ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону».