Горящее авто в Уральске потушили полицейские

Сотрудники полиции Азат Бакытжанов и Мейржан Тилеккабылов услышали странный звук, исходящий от автомобиля Volkswagen Passat на улице Сарайшык. В тот момент водитель, находившийся в машине, ничего не замечал.
— Полицейские немедленно предупредили его об опасности. А под капотом авто уже началось возгорание. Полицейские потушили огонь до прибытия пожарных.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить возможную трагедию. Водитель выразил благодарность полицейским за их бдительность и помощь.