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Горящее авто в Уральске потушили полицейские

Полицейские потушили загоревшийся автомобиль на одной из улиц города Уральска, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Источник: МВД РК

Сотрудники полиции Азат Бакытжанов и Мейржан Тилеккабылов услышали странный звук, исходящий от автомобиля Volkswagen Passat на улице Сарайшык. В тот момент водитель, находившийся в машине, ничего не замечал.

— Полицейские немедленно предупредили его об опасности. А под капотом авто уже началось возгорание. Полицейские потушили огонь до прибытия пожарных.

сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить возможную трагедию. Водитель выразил благодарность полицейским за их бдительность и помощь.

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