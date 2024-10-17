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В Ростовской области подростка будут судить за смертельное ДТП

Подросток предстанет перед судом в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подростка будут судить за смертельное ДТП, сообщили 17 октября в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

— Собрана доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Подозреваемый уже признал свою вину, — рассказали в Следкоме.

По данным следствия, в ноябре 2023 года молодой человек без водительских прав сел за руль автомобиля Hyundai Accent и сбил 39-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась от травм. Эта трагедия произошла в одном из хуторов Морозовского района.

Напомним, также на Дону продолжается расследование гибели 17-летней девушки, погибшей в Цимлянском районе.