«Отец пообещал отомстить»: Как сейчас живет семья студентки, которую случайно убили на ферме под Ростовом

В конце апреля в Ростовской области произошло резонансное преступление. На одной из сельских ферм убили 17-летнюю студентку, ее 18-летний друг был ранен, но выжил.
Подозреваемого вычислили и задержали по горячим следам. Впрочем, мужчина и не пытался сбежать. Позже он скажет оперативникам, что и сам был в шоке от того, что натворил.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ.
В те праздничные выходные Алина (имя изменено, — прим. ред.) — студентка одного из донских вузов, приехала к родителям. С ней были друзья. Семья была рада встретить гостей.
Ближе к вечеру девушка с приятелем решила прокатиться по округе. Случайно студенты на «Ладе» подъехали к одной из частных ферм. Этот маршрут в итоге стал роковым.
По предварительным данным, 37-летний владелец животноводческой точки в темноте не понял, что происходит. Как позже он расскажет оперативникам, мужчина подумал, что кто-то крадет скот и начал стрелять из ружья.
В результате, Алина скончалась в больнице. Ее раненого друга врачи смогли спасти. А в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Его взяли под стражу.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ФЕРМЕРЕ.
Как рассказали местные жители, подозреваемый переехал в этот район года два назад. Купил дом, в котором жил с женой и ребенком. Строил большие планы по поводу сельскохозяйственного бизнеса.
Селяне говорят, что во время прощания со студенткой ее убитый горем отец пообещал наказать человека, от рук которого погибла дочь.
— Собирался мстить, по крайней мере, так говорил на похоронах, — рассуждает местный житель. — Наверное, был в шоковом состоянии. Возможно, не отдавал даже отчета своим словам. Как бы то ни было, до мести, к счастью, не дошло.
ВЗЯЛА СЕБЯ В РУКИ РАДИ МЛАДШЕГО РЕБЕНКА.
Еще до похорон девушки мужчину поместили в СИЗО, а его жена на время даже покинула село.
— Но вернулась. Заправляет фермой. Недавно вот трактор выбирала. Купит его, если к весне найдет команду работников.
Кажется, обрела почву под ногами и мама Алины.
— Взяла себя в руки, понимая, что должна жить ради младшей дочери. Немного оправившись после трагедии, устроилась на работу агрономом.
Фермера же недавно привозили на место преступления.
— Были следственные действия.
БАБУШКА НАПИСАЛА В МОСКВУ.
Тем временем бабушка Алины опасается, что результаты расследования могут быть некорректными. И женщина написала об этом в информационный центр Следственного Комитета РФ.
— Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти внучки, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
В результате, председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.