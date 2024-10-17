Следователи возбудили дело из-за смерти пятимесячного мальчика в Петербурге

15 октября родители пятимесячного мальчика оставили его в квартире на улице Ленсовета под присмотром няни. Вечером женщина позвонила матери ребенка и рассказала, что ему стало плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали младенца в состоянии клинической смерти. Спустя некоторое время маленький пациент скончался в больнице. Трагическим происшествием заинтересовали следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— По предварительной информации, смерть мальчика наступила от тупой травмы головы, — рассказали в ведомстве.
Следователи ведут расследование в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают родителей и няню малыша.
Напомним, ранее на остановке «Педиатрический университет» пострадал семилетний мальчик. Его сбил самокатчик. В результате ДТП у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и переломы.