Следователи возбудили дело из-за смерти пятимесячного мальчика в Петербурге

15 октября родители пятимесячного мальчика оставили его в квартире на улице Ленсовета под присмотром няни. Вечером женщина позвонила матери ребенка и рассказала, что ему стало плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали младенца в состоянии клинической смерти. Спустя некоторое время маленький пациент скончался в больнице. Трагическим происшествием заинтересовали следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.