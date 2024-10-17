13-летний мальчик пострадал под колесами автомобиля в Ростове-на-Дону

На Орбитальной в Ростове-на-Дону 13-летний мальчик пострадал под колесами автомобиля Skoda Superb. Это произошло днем 17 октября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в одном из дворов. Предварительно, подросток внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин, и водитель не успел затормозить.
— Ребенок с травмами был доставлен в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.
Водителям напоминают: нужно быть предельно осторожными в местах, где могут проходить люди. Также следует снижать скорость движения около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
Пешеходы также должны строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге.