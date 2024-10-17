Ликвидация продолжается: что происходит после пожара на нефтебазе в Феодосии 17 октября 2024 года

Ликвидация последствий пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается днем 17 октября 2024 года. Сотрудники ГУ МЧС по-прежнему остаются на местах, сообщили КП-Крым в чрезвычайном ведомстве.
В городе все еще действует режим ЧС техногенного характера. Решение по нему будет приниматься Оперативным штабом.
Факельное горение, напомним, прекратилось около недели назад. Ситуация стабилизировалась и находится под контролем, сообщал глава администрации Игорь Ткаченко. В то же время оперативные службы оставались на посту до полной ликвидации последствий возгорания.
Какие улицы все еще перекрыты в Феодосии 17 октября 2024 года
Продолжают действовать ограничения на проезд по участкам дорог, которые прилегают к территории нефтяного терминала. В частности, по улице Федько и Керченскому шоссе, сообщили КП-Крым в администрации Феодосии.
«Часть Керченского шоссе еще закрыта для проезда. Часть улицы Федько открыта для проезда грузового и общественного транспорта. Для легкового автотранспорта еще ограничения действуют», — сообщили в администрации.
Ситуация с водой в Феодосии 17 октября 2024 года
Водоснабжение ближайших к месту происшествия поселков Приморский и Ближние Камыши восстановлено, сообщили в администрации города. Ранее сроки заполнения магистрального водовода и резервуаров чистой воды были сдвинуты, но постепенно объем воды в трубах увеличили, и водоснабжение возобновилось.
Как работает комиссия по оценке ущерба, причиненного пожаром на нефтебазе в Феодосии 17 октября 2024 года.
Продолжает работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителям района Ближние Камыши. Предварительно сообщается, что среди пострадавших преимущественно частные жилые дома.
Все жители, эвакуированные из-за пожара, тем временем вернулись домой. Пробы воздуха, которые ежедневно берут специалисты Роспотребнадзора, соответствуют нормам.
Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии начался 7 октября. Спустя трое суток на одном из терминалов произошел выброс горючих материалов. Ситуацию взял на контроль глава республики.