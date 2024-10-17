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Владимир Путин посетил Центр фехтования в Уфе

Президент России находится с рабочим визитом в столице Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу на XII Международный форум «Россия — спортивная держава» прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства после аэропорта сразу же направился в Центр фехтования, который был торжествен открыт сегодня, 17 октября.

Президенту провели экскурсию по объекту и рассказали о его создании. Так, центр фехтования включает 28 дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.

Также Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

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