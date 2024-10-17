В областном МЧС рассказали, что горело в школе № 57 на ул. Флотской

В школе № 57, расположенной на улице Флотской в Калининграде, неожиданно сработала пожарная сигнализация.
Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, к месту происшествия были экстренно направлены силы и средства пожарной охраны в составе 37 человек личного состава и 9 единиц техники. Кстати, судя по видео, появившимся в соцсетях, выведенные на улицу дети встречали приезд пожарных радостным улюлюканием. Эвакуировано было около полутора тысяч человек — ученики и педагоги.
В ходе разведки в подвальном помещении сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что загорелся электрощит, произошло его самозатухание.
Сотрудники МЧС России провели дымоудаление.
Пострадавших нет.