На Южном Урале священника обвинили в убийстве мужа учительницы

— В день убийства Ефремов пил джин-тоник и бился с бесами во дворе своего дома, — сообщает Telegram-канал Mash. — Когда победил нечисть, к нему пришёл муж сельской учительницы — у него сломалась машина, освящённая батюшкой, и он рассчитывал её «воскресить». Игорь пригласил соседа к себе, они употребляли алкоголь до утра, и на рассвете батюшка напал на собутыльника. Несколько раз ударил ножом и выволок тело на улицу.