На Южном Урале священника обвинили в убийстве мужа учительницы

— В день убийства Ефремов пил джин-тоник и бился с бесами во дворе своего дома, — сообщает Telegram-канал Mash. — Когда победил нечисть, к нему пришёл муж сельской учительницы — у него сломалась машина, освящённая батюшкой, и он рассчитывал её «воскресить». Игорь пригласил соседа к себе, они употребляли алкоголь до утра, и на рассвете батюшка напал на собутыльника. Несколько раз ударил ножом и выволок тело на улицу.
В отношении Игоря Ефремова возбудили уголовное дело. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 декабря.
Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков сообщил, что в курсе случившегося.
— Это трагедия, безусловно. Для нас это совершенно неожиданное происшествие. Отец Игорь служил и не имел никаких нареканий и взысканий от священноначалия нашей епархии. Ведётся следствие. Отец Игорь запрещён в священнослужении до заключения следствия, до выяснения обстоятельств, — рассказал сотрудник епархии.
По данным Mash, ранее Игорь Ефремов был актёром мим-театра «Проспект» и путешествовал с гастролями по всей стране. После распада коллектива он пошёл работать на завод. Затем принял сан и стал священником.