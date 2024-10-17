В Петербурге завели дело после смерти младенца от травмы головы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Пятимесячный ребенок скончался от тупой травмы головы в Петербурге, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
«Следственным отделом по Московскому району ГСУСКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает пресс-служба.
По предварительным данным, 15 октября родители пятимесячного мальчика оставили его с няней в квартире на улице Ленсовета. Вечером она сообщила матери ребенка, что ему плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали младенца в состоянии клинической смерти в больницу, где впоследствии он скончался. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от тупой травмы головы.
«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины наступления смерти ребенка, с родителями младенца и няней проводятся следственные действия», — добавили в пресс-службе городского главка СК.