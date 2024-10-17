В Петербурге завели дело после смерти младенца от травмы головы

По предварительным данным, 15 октября родители пятимесячного мальчика оставили его с няней в квартире на улице Ленсовета. Вечером она сообщила матери ребенка, что ему плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали младенца в состоянии клинической смерти в больницу, где впоследствии он скончался. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от тупой травмы головы.