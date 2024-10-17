В Перми эвакуировали сотрудников и студентов образовательной организации

На электронную почту Пермского филиала РЭУ им. Плеханова поступило анонимное сообщение об угрозе террористического акта. На место предполагаемого чрезвычайного происшествия прибыли оперативные службы города.
Из здания образовательной организации на ул. Гагарина эвакуировали сотрудников и студентов.
По информации краевого министерства территориальной безопасности, взрывные устройства не обнаружены, сообщение оказалось ложным.
«Безопасности граждан ничего не угрожает», — дополнили информацию в краевом ведомстве.
В Минтербезе Прикамья напоминают, при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно звонить по номеру «112».