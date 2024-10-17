Апельсины в Башкирии подорожали на 20%

Сильнее всего в прошлом месяце подорожали апельсины. Кило фруктов стал стоит на 20% больше. Выросли цены и на огурцы (+6,6%) с лососевой икрой (+4,3%). В то же время снизилась стоимость на картофель (-27,3%), лук репчатый, свеклу столовую, морковь и капусту (от −19,2% до −28,2%), яблоки (-9,7%) и виноград (-6,3%).