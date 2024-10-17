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Апельсины в Башкирии подорожали на 20%

Годовая инфляция в Башкирии в сентябре составила 7,98%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии годовая инфляция достигла 7,98%. Об этом сообщают республиканские статистики. За сентябрь она увеличилась на 0,1%.

Сильнее всего в прошлом месяце подорожали апельсины. Кило фруктов стал стоит на 20% больше. Выросли цены и на огурцы (+6,6%) с лососевой икрой (+4,3%). В то же время снизилась стоимость на картофель (-27,3%), лук репчатый, свеклу столовую, морковь и капусту (от −19,2% до −28,2%), яблоки (-9,7%) и виноград (-6,3%).

Также Башстат сообщил, что в республике сильно подорожал бензин марки АИ-98: в сентябре горючее подорожал на 5,9%, с начала года рост цен составил 19,7%.

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