«Башкирия — один из самобытных регионов России»: Владимир Путин выступил в Уфе

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании «Спорт — комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в эти дни в Уфе. Глава государства в первую очередь поздравил жителей столицы Башкирии с прошедшим 450-летним юбилеем и отметил трудовые, научные и спортивные достижения жителей города.
— Башкирия — один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества. В этом году Уфа отмечает свой 450-летие. Я хочу поздравить всех жителей Уфы и республики с этим знаменательным событием, — сказал Путин в своей речи.
Также в своей речи он затронул перспективы спортсменов на мировой арене. Владимир Путин призвал не допускать раскола в спортивном сообществе и избегать дискриминации по национальным признакам и государственной принадлежности.
— Перспективы, завтрашний день мирового спорта, действительно, нуждаются в серьёзном, предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос: как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, — заявил президент.
Напомним, форум продлится еще два дня, 18 и 19 октября.
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