Отец с сыном избили жителя Башкирии монтировкой и ключом

Суд признал отца и сына виновными. Оба получили реальные сроки: отцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком на 1 год, а сыну назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с испытательным сроком продолжительностью 1 год 6 месяцев.