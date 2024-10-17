Отец с сыном избили жителя Башкирии монтировкой и ключом

В Стерлибашевском районе Башкирии огласили приговор жителям Федоровского района — отцу и сыну. Мужчин обвиняли в причинении средней тяжести вреда здоровью.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов республики, сельчане избили 32-летнего знакомого, к которому они испытывали неприязнь. В качестве оружия мужчины использовали монтировку и ключ. С серьезными травмами молодого человека доставили в больницу.
Суд признал отца и сына виновными. Оба получили реальные сроки: отцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком на 1 год, а сыну назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с испытательным сроком продолжительностью 1 год 6 месяцев.
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