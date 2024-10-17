В Батайске в ДТП столкнулись две легковушки

В Батайске в ДТП столкнулись две отечественные легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла 17 октября около 13:30 на улице Максима Горького.
По предварительной информации ведомства, 83-летний водитель «ВАЗ — 2107» на не регулируемом перекрестке проехал на «красный». В результате легковушка столкнулась с автомобилем «Лала Гранта», за рулем которого находился 34-летний водитель.
— В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.