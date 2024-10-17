Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ

В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. Он получил трое суток административного ареста. Также на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах.