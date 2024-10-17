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Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 30 жителей «цыганской деревни» в Ленинградской области, где недавно был инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Источник: © РИА Новости

Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду.

В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. Он получил трое суток административного ареста. Также на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах.

«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», — сказал собеседник агентства.

Ранее ГУМВД сообщало, что в ходе рейда выяснилось, что большинство частных домов в Верхних Осельках оказалось самовольными постройками, это может грозить сносом «цыганской деревне».