Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ

Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду.
В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. Он получил трое суток административного ареста. Также на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах.
«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», — сказал собеседник агентства.
Ранее ГУМВД сообщало, что в ходе рейда выяснилось, что большинство частных домов в Верхних Осельках оказалось самовольными постройками, это может грозить сносом «цыганской деревне».