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Лжеминёр сорвал заседание суда по делу генерала Попова

Заседание Тамбовского гарнизонного военного суда по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова пришлось прервать 16 октября из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Следующее заседание состоится 30 ноября.

«Следующее заседание в военном суде Тамбова запланировано на 10:30 мск 30 ноября», — приводит ТАСС слова адвоката военачальника Сергея Буйновского.

В военном суде уточнили, что получили анонимное сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, из-за чего пришлось прервать рассмотрение дела. Информация о минировании оказалась ложной.

Напомним, Ивана Попова арестовали в мае этого года. Ему вменяют мошенничество и служебный подлог. По данным следствия, генерал похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Также по делу проходит бизнесмен Сергей Моисеев.