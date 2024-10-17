Лжеминёр сорвал заседание суда по делу генерала Попова

Напомним, Ивана Попова арестовали в мае этого года. Ему вменяют мошенничество и служебный подлог. По данным следствия, генерал похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Также по делу проходит бизнесмен Сергей Моисеев.