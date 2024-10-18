Жительницу Кубани подозревают в убийстве сожителя

В Ленинградском районе 44-летняя местная жительница обвиняется в убийстве сожителя. По материалам краевого следственного комитета, подозреваемая и жертва распивали спиртные напитки дома у женщины в станице Новоплатнировской.
«В какой-то момент между сожителями возникла ссора из-за того, что мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять сожительницу из-за ревности. В ходе конфликта обвиняемая ножом нанесла своему оппоненту несколько ударов в область спины и плеча, после чего ушла», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Раны оказались смертельными, и мужчина скончался на месте. Его тело на следующий день нашла родственница фигурантки уголовного дела. Она же и сообщила об убийстве в полицию. Женщине уже предъявлено обвинение, она признала вину и заключена под стражу.